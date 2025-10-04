Rocco Coronel heeft zich zaterdag met een vierde plaats op Donington Park verzekerd van de titel in het Britse Ginetta Junior Championship. De getalenteerde zoon van Tom Coronel en Paulien Zwart is in de resterende twee races niet meer te achterhalen voor de concurrentie. Volgend jaar is het de bedoeling dat Rocco Coronel in de Formule 4 gaat debuteren.

Rocco Coronel win dit seizoen al elf races en stond in 19 van de 22 races op het podium. Een ambitieus vijfjarenplan moet het 14-jarige talent uit Eemnes stapsgewijs naar de Formule 1 brengen, mede geholpen door een solide businessplan dat zijn vader maakte en met de welwillende support van sponsors, partners en zelfs aandeelhouders.

‘Tien procent van Rocco is verkocht’

“Tien procent van Rocco is verkocht”, vertelde Tom Coronel eerder al aan FORMULE 1 Magazine. “Ik heb het commercieel allemaal opgetuigd om hem tot een bepaald punt te kunnen brengen. Daarna is het aan hem. Met Red Bull hebben we een duidelijk afspraak: zolang het goed gaat, mag hij blijven. De druk staat er vol op, hij moet scoren. Volgend jaar gaat hij Formule 4 rijden. Dat hadden we eigenlijk nu al gewild, maar dat mag nog niet vanwege zijn leeftijd. Ieder jaar willen we een stapje hogerop, dus reken maar uit waar we dan over vijf jaar willen staan.”

Tom Coronel is negen dagen in de week druk met de coaching en begeleiding van zijn zoon, zo stelde hij eerder in een exclusief interview met hem en Rocco Coronel over hun gedeelde droom.

