Rocco Coronel debuteerde afgelopen weekend in het Spaanse Formule 4-kampioenschap. Als wildcard mocht het Nederlandse racetalent alvast deelnemen aan de afsluitende races van het seizoen, voordat hij volgend jaar een vaste plek krijgt op de grid. Coronel maakte meteen indruk op het Circuit de Barcelona-Catalunya; in zijn tweede race veroverde hij de derde plaats en daarmee zijn eerste podium.

Na de titel te hebben gewonnen in de Ginetta Junior Series stroomt Rocco Coronel volgend seizoen door naar de Spaanse Formule 4. Afgelopen weekend mocht hij als wildcard alvast proeven van de openwheel-klasse in Barcelona. En met succes. De verwachtingen van Rocco en vader Tom Coronel waren niet bijzonder hoog, maar zondag werden hun inspanningen verrassend beloond met een podiumplaats. Vanaf de derde startplek wist het jonge talent zijn positie gedurende de race volwassen te verdedigen. De overwinning ging naar Reno Francot, eveneens een Nederlander. René Lammers viel in de slotfase uit door een crash.

De race startte om 12.30 uur, een uur later dan gepland. Coronel vertrok vanaf de derde startplek, omdat hij in de eerste race de derde snelste tijd had neergezet. De wedstrijd duurde zo’n twintig minuten door de vertraagde start. Desondanks wist de Nederlander zijn positie vast te houden, zelfs na een herstart achter de safetycar.

“Eerste weekend, tweede race, eerste podium”, schreef Rocco Coronel op Instagram. “Bedankt aan iedereen die me heeft gesteund. Op naar de volgende!” De pas vijftienjarige Coronel heeft al uitgebreid getest met Formule 4-auto’s voordat hij in Spanje zijn debuut maakte. Vorig jaar leverden enkele succesvolle testdagen hem een plek op in het Red Bull Junior Team. Zijn auto wordt verzorgd door het Nederlandse MP Motorsport, maar de bolide is voorzien van de bekende Red Bull-sponsoruitingen.



