René Lammers debuteert dit jaar in de Eurocup 3 namens MP Motorsport. Het is voor de getalenteerde zoon van Jan Lammers een opstap naar de Formule 3 of zelfs Formule 2. Ondanks het feit dat men met Prijsvrij en D Reizen en gerenommeerde hoofdsponsor heeft, is het elk jaar een enorme uitdaging om het volledige budget bijeen te krijgen, vertellen René en Jan Lammers in een uitgebreid en openhartig interview in FORMULE 1 Magazine.

In editie 02/26 van FORMULE 1 Magazine staat een uitgebreid interview met Jan Lammers en René Lammers over afscheid en ambities. Lees hieronder alvast een passage uit het verhaal.

Jan Lammers: “In het begin van zijn carrière kreeg René wel eens te horen dat het allemaal dankzij zijn vader was, maar op een zeker moment wordt het ondanks zijn vader. Want veel geld hebben vandaag de dag is heel relatief. Er zijn bijvoorbeeld mensen waar geld geen rol speelt, die zich inkopen en overal met een privéjet heenvliegen. We hebben in de Formule 1 Lance Stroll, maar in de pijplijn zijn nog wel een stuk of acht Lance Strolletjes onderweg. Dus het wordt steeds lastiger om je op basis van talent te onderscheiden. Tot nu toe hebben we normaal mee kunnen doen, maar dat is wel iets wat exponentieel moeilijker wordt. We houden geen euro over. Sterker nog, we rennen hijgend achter het paard aan.”

– Het ging eerder al even over Max Verstappen, over zijn rol als voorbeeld en rolmodel. Maar is het in zekere zin ook extra lastig, omdat bedrijven in eerste instantie geassocieerd willen worden met Max?

René Lammers: “Nee, zeker niet. Max heeft de sport juist een stuk groter gemaakt in Nederland. Dus dat helpt ons alleen maar. Sponsors willen meer investeren in racen vanwege de successen van Max.”

Storytelling

Jan Lammers: “Wat ik wel merk is dat veel bedrijven zich erop voorstaan dat ze jong talent ondersteunen, maar er vervolgens wel een kostenbatenanalyse van maken. Tja, dat gaat ‘m natuurlijk nooit worden. Wanneer je als bedrijf jong talent ondersteunt, vergt dat een langetermijnvisie. En dan ga je er, als het goed is, uiteindelijk veel meer uitkrijgen. Het ondersteunen van jong talent is in de eerste fase meer storytelling en laat je karakter en moraal als bedrijf zien. Je moet er in ieder geval niet voor het korte gewin inspringen.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Lees het volledige dubbelinterview met Jan Lammers en René Lammers in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.