René Lammers staat dit weekend voor zijn debuut in de Eurocup-3 op het circuit van Paul Ricard. De Nederlander begint aan zijn eerste volledige seizoen in het kampioenschap na een sterke winter, waarin hij de rookietitel pakte en als derde eindigde in het E3 Spanish Winter Championship. Daarmee reist hij met vertrouwen af naar de openingsronde in Frankrijk. “Ik ben druk bezig geweest met mezelf scherp houden”, aldus Lammers.

René Lammers reist met een titel op zak én vertrouwen af naar Paul Ricard, om daar zijn debuut te maken in de Eurocup-3 – een opstapklasse naar de Formule 3. Hiermee legt hij een solide basis voor zijn debuutseizoen in deze klasse. De 17-jarige Zandvoorter heeft niet stilgezeten tussen het winterkampioenschap – E3 Spanish Winter Championship – en nu. “Ik ben bezig geweest met mezelf scherp houden. Ik heb veel op de simulator gezet en daarnaast veel getraind. Daar komt school ook nog bij, maar hopelijk kan ik komende maand mijn eindexamen goed afsluiten”, vertelde Lammers in een persbericht.

‘Goede stappen vooruit’

Volgens Lammers lag de focus in de afgelopen maanden vooral op verdere ontwikkeling van de auto. Samen met MP Motorsport werkte hij in Barcelona tijdens het testen aan zowel de afstelling van de auto als zijn eigen progressie achter het stuur. “We hebben samen veel nieuwe dingen geleerd over de auto. Zelf word ik elke dag beter naarmate ik meer rondjes maak, maar ook het team heeft nieuwe inzichten opgedaan. We hebben goede stappen vooruit kunnen maken”, benadrukte de jonge coureur.

Zijn doel voor het Eurocup-3 is om het beste uit zichzelf te halen. Voor Lammers wat de rookietitel een zelfvertrouwenboost, maar de mindset blijft hetzelfde. “In elke kwalificatiesessie en elke race het maximale eruit halen. Ik heb enorm veel vertrouwen in MP Motorsport als team en dat betekent dat er races gewonnen gaan worden”, aldus Lammers.

‘Wel gaaf’

De openingsronde van het kampioenschap op Paul Ricard is geen onbekend terrein voor Lammers. In eerdere klasses reed hij al op deze baan, wat hem zou kunnen gaan helpen. “Na twee eerdere bezoeken van het Spaanse F4-kampioenschap in 2024 en 2025, is het voor mij een bekende baan. Het circuit zelf is niet zo speciaal, maar een snelle ronde is altijd toch wel gaaf”, gaf hij aan.

Met acht raceweekenden op de kalender, waaronder circuits als Imola, Monza en Silverstone, wacht Lammers nog op veel onbekend terrein. De meeste banen kent hij nog niet, maar dat ziet hij niet als een probleem. “Het circuit waar ik het meest naar uitkijk is de nieuwe Madring bij Madrid. Dat wordt voor iedereen een nieuwe baan, maar voor mij bovendien de eerste keer op een stratencircuit”, besloot Lammers.

(Foto/credits: Dutch Photo Agency)

