René Lammers gaat met MP Motorsport de Formule 4 in. Het vijftienjarige racetalent verkiest de gerenommeerde Nederlandse renstal boven een plek in het opleidingsprogramma van Ferrari. De Europees kampioen karten denkt dat een vervolgstap met MP Motorsport op dit moment de beste keuze is in het traject dat uiteindelijk naar de Formule 1 moet leiden.

“De samenwerking met MP Motorsport was altijd ons plan A”, laat Lammers weten in het persbericht van zijn nieuwe team. Hij zal in het Spaanse Formule 4-kampioenschap gaan rijden. “MP heeft een prachtige staat van dienst en strijdt altijd mee voor het podium in alle formuleklassen. Het Spaans Formule 4-kampioenschap is een competitieve klasse, een mooie opstap naar de volgende treden op de formuleladder.”

Ferrari nodigde Lammers dit najaar uit om een gooi te doen naar een plek in de Ferrari Driver Academy. Daartoe moest de jonge Nederlander allerlei tests doen in Italië, zowel op als naast de baan. Lammers troefde daarin allerlei concurrenten af en Ferrari was onder de indruk. De Italianen wilden graag door, maar al vóór de interesse van de Italiaanse renstal was er interesse van MP Motorsport. De Nederlandse renstal staat bekend als een van de beste ‘opleiders’ van talenten die dromen van Formule 1.

“We zijn er trots op dat we René zijn eerste wedstrijdkilometers in de autosport mogen geven”, aldus Sander Dorsman, de teammanager van MP Motorsport. “René is een reusachtig talent gebleken in de kartsport, met een prijzenkast waar je je petje voor afneemt.”

René Lammers in actie tijdens een van de testdagen in Spanje (Dutch Photo Agency)

Inmiddels zijn de eerste Formule 4-tests al achter de rug op diverse circuits. Daar bleek Lammers mee te doen in de top. Ook was hij de snelste rookie. Dorsman: “Tijdens de eerste tests bleek meteen al dat hij die snelheid moeiteloos weet mee te nemen naar de formuleauto’s. Met onze ervaring als winnaars in de Formule 4 hopen we bij te dragen aan de basis van René als autocoureur die hoge ogen kan gooien in de vervolgklassen op weg naar de Formule 1.”

