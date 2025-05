Het eerste Nederlandse succes in Spanje is een feit! Richard Verschoor won zaterdag de Formule 2-sprintrace op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De 24-jarige coureur van MP Motorsport profiteerde, na een moeizame start, van een gewaagde strategie – tijdens een late safetycar-periode kwam hij naar binnen voor nieuwe banden, waarna hij aan een knappe inhaalslag begon. Het is de tweede overwinning van het jaar voor Verschoor, die nu derde staat in het klassement.

Richard Verschoor kende aanvankelijk een dramatische start in Spanje. Vanaf de vijfde startplek viel hij helemaal terug naar de negende plaats. Lange tijd reed hij buiten de voorhoede, maar in de slotfase van de sprintrace werd het veld opgeschud door een safetycar. Na een crash van Gabriele Minì en Sebastián Montoya werd de race geneutraliseerd, waarop de Nederlander ervoor koos om zachte banden onder zijn bolide te laten monteren.

‘Mooie revanche’

Op de zachte rubbers begon Richard Verschoor aan zijn inhaalslag. Hij wist liefst negen auto’s in te halen, waarbij hij zich, met nog twee ronden te gaan, van de leiderspositie verzekerde. Uiteindelijk kwam hij als eerste over de streep, gevolgd door kampioenschapsleider Alex Dunne en Rafael Villagómez. Het leverde hem tien waardevolle punten op voor het WK-klassement. “Een mooie revanche voor een slechte start”, zei MP Motorsport-teambaas Sander Dorsman later tegenover Viaplay.

LEES OOK: Tijdschema GP Spanje: Zo laat begint de kwalificatie

Alex Dunne van Rodin Motorsport gaat nog steeds aan kop in de Formule 2, al is Richard Verschoor hem tot op zeven punten genaderd. Luke Browning van Hitech Grand Prix scheidt de beide coureurs op de tweede plaats. De Williams-junior kwam zaterdag als zevende over de finish.

Lees hier alles over GP Spanje

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.