Formule 2-coureur Richard Verschoor dacht de zege in Saoedi-Arabië binnen te hebben, maar een tijdstraf koste hem zaterdag in Jeddah de kop in de sprintrace. De onfortuinlijke Nederlander viel daardoor zelfs buiten het podium.

Verschoor kwam in de bolide van MP Motorsport als eerste over de finish, maar tot het vieren van de winst kwam het niet. Na mooie gevechten op de baan, met meerdere coureurs die om de bovenste plekken streden, leek de sprintrace in polesitter Verschoor een verdiende winnaar te krijgen. De Nederlander mocht vanaf de eerste plek beginnen door de ‘reverse grid’.

Al snel bleek dat die positie niet zijn eindklassering zou zijn: een straf van vijf seconden voor een incident tijdens een safetycarperiode betekende dat hij van de eerste naar de vierde plek tuimelde. Arvid Lindblad kreeg de zege door Verschoors discutabele penalty in de schoot geworpen. Zondag wacht een mogelijkheid op revanche: dan is de hoofdrace. Verschoor kwalificeerde zich daarvoor vrijdag als negende.

