Richard Verschoor is op de valreep in de punten geëindigd tijdens de sprintrace van de Formule 2 op Silverstone. De Nederlander ging in de slotfase het gevecht aan om de achtste plaats, en trok daarbij aan het langste eind. Verschoor behoudt zo zijn leiding in het Formule 2-kampioenschap.

Verschoor mocht vanaf plek vier aan de race beginnen, dankzij de omgekeerde startgrid die werd gehanteerd, nadat hij in kwalificatie als zevende eindigde. De Nederlander zakte echter al gauw terug naar de tiende plaats in het veld. Ondertussen vochten Leonardo Fornaroli en Kush Maini voor de leiding in de verkorte race. Het hele veld zat dicht op elkaar in Silverstone. De coureurs reden zo merendeels tijdens de sprint bij elkaar in de DRS, wat een aantal mooie gevechten opleverde.

Kampioenschap

In de slotfase ging Verschoor nog volop in gevecht met Luke Browning om de achtste plek, en daarmee het laatste WK-punt van de sprintrace. Verschoor trok daarbij aan het langste eind, en reed in ronde 21 naar plek acht. Fornaroli won uiteindelijk de verkorte race, en gaat daarmee naar plek twee in het F2-kampioenschap. Verschoor houdt de leiding echter in handen, nadat naaste rivaal Alex Dunne geen punten kon pakken. Op zondag staat de hoofdrace van de Formule 2 in Silverstone nog op het programma.

