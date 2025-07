Richard Verschoor leidt het Formule 2-kampioenschap en een titel zou voor de coureur van MP Motorsport een beloning zijn voor zware jaren. Elk seizoen slaagt de Nederlander erin om de eindjes aan elkaar te knopen en weer een jaar in de F2 te rijden. Daar stopt hij mee, FORMULE 1 Magazine sprak hem in Engeland over zijn laatste seizoen in deze klasse.

“Dit is mijn vijfde volledige seizoen”, rekent Verschoor voor als hij in Silverstone alle tijd neemt voor een gesprek. Dat vindt plaats vlak voordat enkele van zijn ‘partners’ op bezoek komen. Want zo noemt hij zijn sponsoren. Het is iets waarmee hij zich onderscheidt van menig ander coureur. Hij predikt betrokkenheid; niet alleen ‘nemen’ maar ook ‘geven’.

Partners

“Sponsoren betalen geld. Maar partners zijn betrokken: zij bij mij, ik bij hen. Het is mooi samen dingen te doen, ze onderdeel te maken van het racen.” Dat gaat dus verder dan met de geldbuidel rammelen. En het werkt. “Er zijn inmiddels dertig partners”, aldus Verschoor. “Meer dus dan sommige Formule 1-teams.”

Dat betekent overigens niet dat de bomen financieel tot in de hemel groeien. Voor Verschoor geen steun van F1-teams die hem als junior helpen met zijn carrière, hij is als een selfmade man die jaar na jaar, samen met kameraad Duco Vos, alle zeilen moet bijzetten budget rond te krijgen voor een seizoen racen. “Ik heb wel eens slapeloze nachten gehad de afgelopen jaren”, bekent Verschoor. “Dat je je afvroeg of het allemaal wel goed zou komen. En ik heb dingen meegemaakt… Daar kan ik een boek over schrijven.”

‘Besluit over toekomst’

Partners helpen hem met reis en verblijf. “Daar ben ik dankbaar voor. Alleen denken mensen dan wel eens: die gozer heeft het financieel goed voor elkaar. De waarheid is echter dat je nét kunt rondkomen, het is niet dat je er echt wat aan overhoudt. Dat is iets dat ik meeneem in mijn besluit over de toekomst: je wilt wat meer zekerheid.”

Sportief gezien gaat het hem voor de wind, nimmer was hij zo dicht bij de F2-titel. Maar rijk rekent de coureur van MP Motorsport zich nog allerminst, ook niet na dit achtste van veertien raceweekenden. “Maar hoe mooi zou het zijn: een Nederlander die in de Formule 2 met een Nederlands team kampioen wordt?”

