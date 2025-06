Door een onnodige crash van Andrea Kimi Antonelli kwam de GP van Oostenrijk voor Max Verstappen al vroeg ten einde – de jonge Italiaan klapte in de eerste ronde op de Red Bull-kampioen. Na de botsing deden zich gelukkig geen grote incidenten meer voor. Hoe anders was dat enkele uren eerder, toen fans op de tribunes werden getrakteerd op een bijzonder knullig tafereel; een sleepwagen maakte korte metten met een laaghangend reclamebord.

Een video van het incident gaat inmiddels het hele internet over. Op de beelden is te zien hoe de bergingsarm van de takelwagen, die na afloop van de Formule 2-hoofdrace in actie kwam, tegen een laaghangend billboard botst. Het hele gevaarte klapt met een doffe dreun op het asfalt. De auto van Rodin Motorsport-coureur Amaury Cordeel, die na een uitvalbeurt werd geborgen, moest het ontgelden. De takelarm kwam met volle kracht neer op zijn bolide, die op dat moment op de bergingswagen stond geparkeerd. De daaropvolgende Porsche Supercup-race, die voorafging aan de Oostenrijkse GP, moest door de crash worden uitgesteld.

Niemand raakte gewond bij het incident, al zal de chauffeur van de sleepwagen vermoedelijk flink gezichtsverlies hebben geleden. Op sociale media zorgden video’s van de ‘crash’ al voor de nodige hilariteit. Verschillende afgevaardigden van de Orange Army – het fanatieke fanleger van Max Verstappen – deelden de beelden massaal. “Even Apeldoorn bellen”, grapte een van de Nederlandse getuigen op X. Bekijk de beelden van het incident hieronder.

The moment a tow truck hit the billboard at the F1 Grand Prix of Austria on June 29.pic.twitter.com/TAcfKujKCI — Massimo (@Rainmaker1973) June 30, 2025

