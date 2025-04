Richard Verschoor heeft een podiumplaats behaald in de Formule 2-sprintrace in Bahrein. De Nederlander vertrok vanaf de vijfde startplek, maar baande zich in een spectaculaire race een weg naar voren en eindigde uiteindelijk als tweede.

Lang werd er in de beginfase niet geracet: de safety car moest de baan op komen omdat Sebastián Montoya direct na de start stilviel. Hij spinde en kwam niet meer weg van zijn plek. Verschoor, die vanaf de vijfde positie was gestart, schoof bij de start één plaats op.

In ronde vijf werd de race hervat. De MP Motorsport-coureur behield zijn positie en wist in de tiende ronde met een fraaie inhaalactie de derde plek te veroveren. Vooraan haalde Dino Beganovic Joshua Dürksen in en nam de leiding over, met Verschoor op drie seconden achterstand.

Safety car

In ronde zestien, zeven rondes voor het einde, kwam de safety car opnieuw de baan op nadat ook Max Esterson stilviel. Verschoor moest scherp blijven, zowel aanvallend als verdedigend, want de volledige top vier bevond zich binnen DRS-afstand.

Met nog twee ronden te gaan haalde Pepe Martí zowel Verschoor als Dürksen in. Toch mocht de Nederlander uiteindelijk alsnog het podium op: doordat Beganovic terugviel en Verschoor in de laatste ronde nog een positie wist te winnen, eindigde hij als tweede.

