Alex Dunne is na afloop van het hoofdnummer in de Formule 2 op de Red Bull Ring gediskwalificeerd. De plank onder zijn auto was teveel gesleten. Een meevaller voor Richard Verschoor, hij won de race in Oostenrijk, die daardoor de leiding in het kampioenschap nog steviger in handen heeft. Zijn voorsprong op Dunne bedraagt nu 24 punten.

Na de race werd Dunne’s auto gecheckt. Er werd overmatige slijtage aan de voorste plank van de wagen geconstateerd, waarbij de metingen uitkwamen op een dikte van respectievelijk 3,37 mm en 3,27 mm aan de randen van twee van de aangewezen meetpunten. Dat is onder de vereiste minimumdikte van 4 mm. De stewards hoorden zowel de coureur als een vertegenwoordiger van het team, maar die konden geen geldige verklaring geven voor de te dunne plank.

