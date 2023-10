Racetalent René Lammers hoopt in 2029 te kunnen debuteren als Formule 1-coureur. Dat is althans het uitgangspunt van het traject dat vader Jan Lammers en zijn zoon hebben uitgestippeld richting de koningsklasse van de autosport. Het duo vertelt erover in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine.

Veel interviews geeft racetalent René Lammers niet. Hij is nog maar 15 jaar en vanaf het moment dat hij de afgelopen jaren furore maakte binnen de kartsport was het vooral vader Jan die vertelde over de ambities en plannen. Maar samen met senior vertelt Lammers in gesprek met FORMULE 1 Magazine over zijn succesvolle jaar 2023 en wat er allemaal nog in het vat zit voor hem.

Lammers, Europees kampioen karten in de OK-klasse en tweede tijdens het WK, wordt een grote racetoekomst voorspeld. Zo liet Ferrari al het oog op de Nederlander vallen. Komend jaar zal hij gaan debuteren in de Formule 4; dat is de eerstvolgende stap in de ‘opleiding’ zoals hij en vader Jan Lammers die voor zich zien.

Over jullie plan: waar wil je over vijf jaar staan?

René: “Dan rijden we, als het goed is, in de Formule 2. Dat is het plan op dat moment.”

Jan: “En dat plan moet je zien als een soort opleiding, zoals je ook op school een opleiding hebt waarin je steeds een stap verder komt. We bouwen het op van karting, naar Formule 4, 3 en 2. Die ladder, ons plan, is zodanig dat René in dat geval eind 2028 klaar zal zijn om vanaf 2029 richting Formule 1 te gaan. Onze planning was eigenlijk halverwege 2024 naar de autosport te gaan, maar dat komt qua kalender dan niet gunstig uit. Dat we nu Formule 4 gaan doen, betekent dus dat we een half jaar voor liggen op schema.”

René: “De focus lag dit jaar op wedstrijden. Maar ondertussen richtten we ons op die toekomst, daar zijn we ook mee bezig gebleven. Zoals Formule 4.”

Jan: “De Formule 4 betekent zijn eerste kennismaking met racen in formulewagens. Hij heeft natuurlijk nul ervaring. Dus het is een mooie volgende stap.”

Maakt dat het ook spannend?

René: “Het is een nieuwe stap voor mij. Alleen: als je hard kan rijden in een kart, kun je meestal ook wel hard rijden in de Formule 4. Zo sta ik erin. Het is een mooie uitdaging, ik ben er ook helemaal niet bang voor.”

Het VOLLEDIGE interview vind je in FORMULE 1 Magazine. Daarin spreken vader en zoon Lammers uitgebreid over de ambities, het autosportwereldje, de verhoudingen binnen de karting, de Formule 1-plannen en natuurlijk de onderlinge band en het belang van familie.

