Dat Formule 1-teams hem met veel interesse volgden, was al bekend. Maar het is nu ook concreet geworden: Europees kampioen karting René Lammers (15) is op bezoek bij Ferrari. Daar zet het Nederlandse racetalent deze week de eerste stappen richting een mogelijke plek in het juniorprogramma van de Italianen.

De uitnodiging van Ferrari bevestigt nog maar eens de status van Lammers. Door zijn succes in de karting wordt de jonge Nederlander gezien als een van de mogelijke F1-sterren van de toekomst. Ferrari nodigde naast Lammers deze week overigens nog drie andere jongelingen uit: de Italianen Mattia Colnaghi en Emanuele OIivieri en de Let Tomass Stolcermanis.

Het viertal wordt op diverse vlakken getest en getraind, zowel fysiek als mentaal. Ook mogen de coureurs rijden in een Formule 4-auto. Dat is ook de klasse waar Lammers zijn vizier voor komend seizoen op heeft gericht.

Een goed trainingskamp garandeert overigens niet meteen dat de zoon van Jan Lammers de status van junior rijder krijgt. De Nederlander zal dan mogelijk eerst nog voor een volgend trainingskamp worden uitgenodigd. Begin oktober stapt René Lammers overigens opnieuw in de karts: hem wacht dan het WK karting.

Lees hier alles over de GP Japan: nieuws, achtergronden, tijden en meer

Beluister onze podcast FORMULE 1 Paddockpraat:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."