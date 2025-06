De Formule 1 en de FIA onthulden dinsdag de kalender voor 2026. De grootste wijzigingen? Het verdwijnen van de GP van Emilia-Romagna en de introductie van de Spaanse GP in Madrid. Tevens weten de Nederlandse fans wanneer de – voorlopig – laatste editie van de Dutch GP verreden zal worden; het circuit van Zandvoort publiceerde niet veel later een emotioneel bericht op de officiële kanalen.

De laatste editie van de Dutch GP op Zandvoort staat in het weekend van 21 op 23 augustus 2026 op de kalender. Bovendien wordt er voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlandse nummer ook een sprintrace georganiseerd. Na 2026 zal het circuit van Zandvoort, dat in 2021 terugkeerde op de kalender, geen Formule 1-races meer hosten. De organisatie besloot zelf de stekker uit het evenement te trekken. Financiële onzekerheden over een verdere toekomst voor de race maakte dat de beheerders op eigen voorwaarden wilde stoppen.

‘De herinnering leeft voort’

Robert van Overdijk, de directeur van de Dutch GP en tevens de algemeen directeur van Circuit Zandvoort, reageerde als volgt op de aankondiging van de nieuwe Formule 1-kalender: “De Dutch Grand Prix is uitgegroeid tot een sterk internationaal evenement met brede waardering van fans, teams en coureurs. In 2026 sluiten we hiermee een uniek stukje Nederlandse sportgeschiedenis af.”

LEES OOK: F1-kalender 2026 vrijgegeven: Laatste editie Dutch GP in Zandvoort week vervroegd

Jan Lammers, voormalig Formule 1-coureur en sportief directeur van de Nederlandse GP, plaatste eveneens een emotionele reactie: “We hebben iets neergezet dat niemand ons meer afpakt. De Dutch Grand Prix is méér dan een race – het is een cultureel fenomeen, een oranje beleving, een visitekaartje van Nederland aan de wereld. In 2026 trekken we de deur zelf dicht. Maar wat we hebben opgebouwd, leeft voort in de herinnering van miljoenen fans.”

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.