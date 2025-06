Commercieel rechtenhouder Liberty Media en de internationale autosportfederatie (FIA) hebben de Formule 1-kalender voor 2026 bekendgemaakt. Er staan opnieuw 24 Grands Prix op. Meest opvallende is dat de Dutch GP een week is vervroegd (23 augustus) en een week later niet meer wordt gevolgd door de Italiaanse GP in Monza.

Net als in de afgelopen jaren opent Melbourne het bal. De eerste race van 2026 is op 8 maart, direct gevolgd door de GP China. Andere opmerkelijke veranderingen? De GP Canada is naar mei verschoven en staat nu twee weken na de race in Miami gepland. Het nieuwe nummer in Madrid is op de agenda op half september gezet, een week na Monza en heeft, zoals verwacht, Imola van de kalender geduwd. Het seizoen wordt afgesloten met een drieluik: via Las Vegas reist het circus door naar Qatar en Abu Dhabi dat traditioneel en tegen fikse betaling op 6 december de afsluiter van het jaar organiseert.

KALENDER

06-08 maart GP Australië

13-15 maart GP China

27-29 maart GP Japan

10-12 april GP Bahrein

17-19 april GP Saoedi-Arabië

01-03 mei GP Miami

22-24 mei GP Canada

05-07 juni GP Monaco

12-14 juni GP Spanje

26-28 juni GP Oostenrijk

03-05 juli GP Groot-Brittannië

17-19 juli GP België

24-26 juli GP Hongarije

21-23 augustus GP Nederland

04-06 september GP Italië

11-13 september GP Madrid

25-27 september GP Azerbeidzjan

09-11 oktober GP Singapore

23-25 oktober GP Amerika

30 okt-01 november GP Mexico

06-08 november GP Brazilië

19-21 november GP Las Vegas

27-29 november GP Qatar

04-06 december GP Abu Dhabi

