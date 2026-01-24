Jan Lammers mag in 2026 in zijn rol als sportief directeur de Formule 1 in Zandvoort definitief uitzwaaien. Hij zal dat volgens eigen zeggen doen met enige emotie en melancholie, zo vertelt de Zandvoorter in een dubbelinterview met zoon René in FORMULE 1 Magazine. “Een badplaats leeft en floreert van allure. Wat dat betreft heeft Zandvoort er de afgelopen jaren wel een paar sterretjes bijgekregen”, meent Lammers.

– Jan, kijk je met gemengde gevoelens vooruit naar de laatste Dutch GP op 23 augustus, toch het einde van een tijdperk?

Jan: “Er zal bij mij, maar ook bij andere betrokkenen en het publiek emotie en melancholie opspelen. Voor mij persoonlijk is het prima. Ik tik dit jaar de 70 aan. Ouder worden is een luxe, dus ik geniet ervan. Maar ouder worden betekent ook dat je steeds minder relevant wordt en minder kunt bijdragen. Eigenlijk vind ik dit moment wel prima. Want stel je voor dat de Dutch GP nog jaren zou blijven, dan gaan ze over een paar jaar toch tegen me zeggen: ‘Jan, je begint toch een beetje af te takelen nu’. Maar zonder gekheid: dan zou het logisch zijn dat men een keer op zoek gaat naar iemand van een jongere generatie met een andere dynamiek. Voor mij voelt dit als een logisch slot.”

‘Daar zijn we trots op’

– Is er toch ook een gevoel van spijt over het genomen besluit om na dit seizoen geen F1 meer te organiseren?

Jan: “In de eerste plaats was het niet mijn beslissing. En spijt? Ik denk dat het niet verder komt dan jammer. In mijn ogen mag je van privéorganisaties niet verwachten dat ze dergelijke financiële risico’s nemen. Dus als je het hebt over spijt, daar zou misschien bij de overheid ruimte voor kunnen zijn. Premier Mark Rutte zei als eerste dat we onze eigen broek moeten ophouden. Nou, dat hebben we gedaan en daar zijn we trots op.”

“Ik denk dat het grootste gemis voor de gemeente Zandvoort en de hele regio zal zijn. Een badplaats leeft en floreert van allure. Wat dat betreft heeft Zandvoort er de afgelopen jaren wel een paar sterretjes bijgekregen. We hebben dankzij de Grand Prix de kans gekregen om mooie airshots van Zandvoort de wereld over te krijgen. Maar nogmaals, de afweging is vanuit bedrijfs- en businessperspectief genomen, niet vanuit nationale of politieke overwegingen.”

