Max Verstappen is een groot voorbeeld voor jonge kinderen, zo zag ook Jan Lammers tijdens de Dutch GP in Zandvoort. De sportief directeur is vol lof over de manier waarop Verstappen omgaat met zijn status als rolmodel.

In editie 13 van FORMULE 1 Magazine staat een uitgebreide reportage over de inspiratiebron die Verstappen is voor jeugd, met daarin meerdere oud-coureurs die aan het woord komen. Hieronder alvast een kleine passage uit het artikel.

Als geen ander zag Lammers tijdens de GP van Nederland van dichtbij maar weer eens de impact van een kampioen als Max Verstappen op fans die van heinde en verre afreizen naar Zandvoort om zich daar te vergapen aan de Nederlander en de andere negentien F1-helden die acte de préséance geven.

“Ik denk dat Max een geweldig icoon is en echt een rolmodel”, stelt Lammers. “Natuurlijk kan hij wel eens boos worden in de auto en hebben mensen daarover wat gezegd in het verleden. Maar Max kan nu eenmaal niet tegen onrecht, hij is gewoon heel puur. En loyaal, eerlijk ook.”

Mooie eigenschappen die volgens hem ook het publiek in Zandvoort niet ontgaan. Al denkt hij dat niet alléén Verstappen een inspiratie is voor jonge fans in de duinen. “Ik denk dat het inspirerende voor kinderen ook wel in het complete verhaal schuilt, dus van de hele beleving en de hele sport. Dat ze denken: ‘Wow, dit wil ik ook gaan doen’. Ze worden geraakt door Max, en sowieso door het hele racen.”

