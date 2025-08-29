René Lammers gaat voor de komende jaren in zee met A14 Management, opgericht door Fernando Alonso. De 17-jarige zoon van Jan Lammers, voormalig F1-coureur én sportief directeur van de Dutch GP in Zandvoort, maakte het nieuws zelf bekend via Instagram. Lammers junior komt momenteel voor MP Motorsport uit in het Spaanse Formule 5-kampioenschap.

“Om deel uit te maken van de A14 familie biedt me een enorme kans in de autosport”, zo schrijft René Lammers. “Ik word onderdeel van een community met dezelfde passie, visie en drang naar perfectie. Dat gaat mij en mijn team helpen om in de toekomst grote dingen te bereiken.”

“Er is nog veel te leren en te presteren, maar met de focus op competentie in plaats van pretentie hebben we een mooi platform van waaruit we aan het volgend level van René’s ontwikkeling kunnen gaan werken”, zo vult Jan Lammers aan.

A14 Management begeleidt in de Formule 1 onder andere Stake F1/Sauber-coureur Gabriel Bortoleto.

