Jos en Max Verstappen wisten gezamenlijk de toegangscode tot de Formule 1 te kraken. Met talent, geld, opvoeding en gevoel voor techniek als vier belangrijke componenten. Giedo van der Garde, Tom Coronel, Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen, vier vaders met racende kinderen, laten hierover in FORMULE 1 Magazine hun licht schijnen en spreken over de sportieve erfenis van Jos en Max Verstappen. “Niet teveel antwoorden geven op vragen die hij nog niet heeft.”

Het volledige verhaal met Van der Garde, Coronel, Lammers en Bleekemolen valt te lezen in de extra dikke Vaderdageditie van FORMULE 1 Magazine. Lees hieronder alvast een korte passage met Jan Lammers over het thema techniek.

Jan Lammers: “Ik heb René natuurlijk wel een aantal basiselementen bijgebracht, maar het is wel een enorm veranderend tijdperk. Ik wil hem vooral niet tot mij beperken en hem zoveel mogelijk bekendmaken met de moderne technieken. We schelen 52 jaar en dat is iets waar je je gewoon bewust van moet zijn.

Bovendien is de cultuur van het urenlang met elkaar sleutelen aan een kart wel een beetje voorbij. René was wel vrij close met de preparateur van zijn motor en tijdens zo’n raceweekend hing hij veel rond in het busje die ze daar hebben voor de preparatie en distributie van de motoren. Daar stak hij wel heel veel van op.

Verder breng ik in stapjes de techniek bij. De ene keer is dat de werking van een differentieel, dan de turbomotor, wat het verschil is tussen pk’s en koppel enzovoorts. En dan natuurlijk het hybride-aspect dat nog veel belangrijker gaat worden in de toekomst. Maar de racebanden zijn nu bijvoorbeeld wel heel anders dan in de periode waarin ik reed. Je moet dus opletten dat je hem niet teveel dingen gaat leren die niet meer relevant zijn, dat is alleen maar bagage voor hem.”

LEES OOK: Max Verstappen breekt opnieuw record Michael Schumacher

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).