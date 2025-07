Polepositie voor Max Verstappen! Met een machtige snelle ronde verzekert de Nederlander zich van de eerste startplek op Silvestone. McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris maken de top-drie compleet. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de kwalificatie voor de GP van Groot-Brittannië 2025.

