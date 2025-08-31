Oscar Piastri wint de Grote Prijs van Nederland! Max Verstappen pakt, door een uitvalbeurt van Lando Norris, het zilver. Maar alle ogen zijn gericht op de derde plaats. Isack Hadjar pakt in zijn debuutjaar een podiumplaats en maakt de top drie compleet. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de Dutch Grand Prix 2025.

LEES OOK: Dutch GP in vogelvlucht: Piastri onbedreigd naar zege, Verstappen tweede in spektakelstuk

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.