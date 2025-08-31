Voor volle tribunes heeft Oscar Piastri de voorlaatste editie van de Dutch GP in Zandvoort op zijn naam geschreven. De Australiër van McLaren versterkt daarmee zijn leidende positie in de WK-stand. Lando Norris valt in de slotfase uit met pech, waardoor Max Verstappen tweede wordt. Verrassend is ook het eerste podium van Isack Hadjar in de Formule 1. De editie van 2025 zal de geschiedenisboeken ingaan als een waar spektakelstuk…

Hierbij, de GP van Nederland in vogelvlucht:

RONDE 1/73: Max Verstappen kent een bliksemstart vanaf P3 en probeert buitenom in de Tarzanbocht Lando Norris op P2 te verschalken. Hij neemt – op softs – alle risico’s van de wereld, hetgeen uiteindelijk wordt beloond. In bocht 2 gaat hij er slippend voorbij en houdt hij de RB21 knap uit de muur. Oscar Piastri behoudt de leiding.

RONDE 9/73: Terwijl het eerste regenbuitje is aangekondigd, revancheert Norris zich voor zijn mindere start. Op snelheid gaat hij in de Tarzanbocht voorbij aan Max Verstappen en herovert P2. Net als Piastri neemt ook Norris snel afstand van Verstappen.

RONDE 14/73: De eerste druppels vallen, maar heel veel om het lijf heeft het niet. Ondertussen hebben Gabriel Bortoleto en Lance Stroll elkaar geraakt. De ;laatste rijdt een ronde later over de carbon heen die nog op het asfalt was achtergebleven als herinnering aan het akkefietje.

Lewis Hamilton in de fout

RONDE 23/73: Max Verstappen ligt nog altijd derde, met een dikke twee seconden voorsprong op Isack Hadjar van Racing Bulls. Verstappens achterstond op beide McLarens is groot en alleszeggend: ruim achttien seconden op Piastri en vijftien tellen op Norris. Maar dan is er Lewis Hamilton, die zijn Ferrari bij uitkomen Hugenholzbocht tegen de muur parkeert. Safety car!

RONDE 27/73: Bij de hervatting van de race is het veld weer netjes ineen geschoven en de regenval gestopt. Max Verstappen heeft zijn rubber inmiddels ingeruild voor mediums, beide McLarens hebben eveneens een stop gemaakt en rijden nu op de harde compound. Verstappen kiest bewust voor een afwijkende strategie in een poging iets te forceren.

RONDE 29/73: Liaw Lawson en Carlos Sainz raken elkaar. De eerste houdt er een lekke band aan over, de laatste een lekkere bond en schade aan de voorvleugel. De Spanjaard van Williams is duidelijk not amused: “Deze jongen is zo dom, het is altijd dezelfde”, foetert hij over de boordradio. Toch is hij degene die een tijdstraf krijgt van de stewards van tien seconden.

Leclerc door het grind langs Russell

RONDE 32/73: Charles Leclerc is in een hevig gevecht verwikkeld met George Russell om P5. Beide auto’s raken elkaar. De Ferrari-coureur moet door het grind, maar komt onder luid gejuich van het publiek desondanks als winnaar uit de bus. Russell blijkt niet heel populair in Zandvoort…

RONDE 43/73: Lando Norris nadert teamgenoot Oscar Piastri en kruipt bijna binnen DRS-afstand. Ondertussen rijdt Max Verstappen op ruim zes seconden van de Australische leider in de wedstrijd. Achter Verstappen: Hadjar, Leclerc, Antonelli, Russell, Albon, Stroll en Ocon. Nog dertig ronden…

RONDE 53/73: Weer een safety car! Kimi Antonelli gaat flink in de fout en rijdt met teveel onderstuur in de Hugenholzbocht in de zijkant van de Ferrari van Leclerc. Voor de Monegask is het einde race, Antonelli kan zijn race uiteindelijk vervolgen. Verstappen maakt van de gelegenheid gebruik om zijn softs in te wisselen voor een nieuw setje. Antonelli krijgt een tijdstraf van tien seconden.

RONDE 58/73: En we racen weer! Max Verstappen probeert in de buurt te blijven bij de McLarens, maar krijgt geen kans een aanval te plaatsen. De strijd om de zege zal zoals verwacht gaan tussen Piastri en Norris. Max Verstappen is the best of the rest.

Eerste podium voor Isack Hadjar

RONDE 65/73: Rook in de cockpit van Lando Norris! De McLaren valt stil en Max Verstappen krijgt de tweede plek in zijn schoot geworpen. En we hebben weer een safety car! Voor Isack Hadjar lonkt zijn eerste podium. Norris treurt in de duinen…

RONDE 73/73: Oscar Piastri wordt als winnaar afgevlagd van de Dutch GP 2025 en deelt daarmee in de eerste race na de zomerstop meteen een enorme mentale tik uit aan Lando Norris, die nul punten scoort. Max Verstappen kan tevreden zijn met P2 en Isack Hadjar heeft zijn allereerste F1-podium te pakken. Daar zal hij vanavond iets anders dan een Red Bulletje op drinken…

Uitslagen

