De Dutch GP zit erop voor Lewis Hamilton. De Ferrari-coureur klapte in ronde 23 tegen de barrières aan, waardoor de zevenvoudig wereldkampioen vroegtijdig zijn Grand Prix moest beëindigen. De inkomende regen zorgde voor een gladheid op het asfalt, waardoor Hamilton de controle over zijn bolide verloor.

Lewis Hamilton begon als zevende aan de Grand Prix in de duinen, en hoopte zijn startpositie te kunnen gebruiken om de McLarens onder druk te zetten. Het mocht niet zo zijn voor Hamilton, wiens race in ronde 23 in de Hugenholtzbocht al ten einde kwam. Hoewel zijn SF-25 behoorlijk schade opliep, mankeerde de zevenvoudig wereldkampioen gelukkig niks. Na een korte safety car-periode, werd de race weer herstart.

