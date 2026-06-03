Lewis Hamilton kijkt met vertrouwen vooruit naar de GP van Monaco, al plaatst hij daar wel een duidelijke kanttekening bij. De zevenvoudig wereldkampioen hoopt dit weekend met Ferrari mee te strijden om de zege, maar wijst erop dat het team nog altijd een fors tekort heeft op het gebied van motorvermogen ten opzichte van Mercedes, dat tot dusver dominant is in het nieuwe seizoen. Zijn oude team is nog ongeslagen in 2026.

Ferrari begon 2026 degelijk, met meerdere podiumplaatsen in de eerste drie races, waarmee het team zich beter presenteerde dan in het moeizame seizoen 2025. Toch lukt het de Scuderia niet om structureel aansluiting te vinden bij de top, ondanks een reeks upgrades eerder dit jaar. Hamiltons tweede plaats in Canada – zijn beste resultaat tot nu toe in Ferrari-kleuren – onderstreepte de vooruitgang, al bleef er frustratie over het verschil in vermogen in de achtervolging op Max Verstappen. De Brit voelt zich duidelijk comfortabeler in de SF-26, maar ziet nog altijd een fundamenteel nadeel.

Vermogenskwestie

Vooruitblikkend op Monaco ziet Hamilton juist kansen door het unieke karakter van het stratencircuit. “Monaco is het enige circuit waar vermogen niet allesbepalend is”, blikte hij vooruit tegenover de media. “Het draait daar vooral om de pure prestaties van de auto. Daarom zou onze auto daar zomaar heel sterk kunnen zijn. Ik ga me er echt op concentreren om met dezelfde energie aan de start te verschijnen als afgelopen weekend in Canada. Daarnaast wil ik nauw samenwerken met de ingenieurs om ervoor te zorgen dat we er vanaf de eerste vrije training goed bij zitten.”

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Tegelijkertijd blijft het vermogensverschil een terugkerend probleem. “Als je het vermogensverschil wegneemt, zouden we met Mercedes kunnen strijden, maar helaas is dat vooralsnog niet het geval.” De nieuwe technische reglementen, met daarin het ADUO-programma, bieden volgens Hamilton echter hoop voor de toekomst. “Zelfs als je de inhaalmodus gebruikt, kom je binnen een seconde, maar ze rijden nog steeds weg. Zoveel vermogen hebben zij, en zo ver liggen wij achter. Maar ik hoop echt dat deze nieuwe ADUO-regels ons in staat stellen om de prestaties te verbeteren, zodat we weer met ze kunnen strijden.” Ondanks de achterstand kijkt de Brit positief naar het stratencircuit. “Maar Monaco moet leuk worden”, besloot hij veelzeggend.

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