Lewis Hamilton neemt de huidige stand van zaken bij zijn team Ferrari onder de loep. Hoewel de Scuderia op het gebied van de krachtbron nog achterloopt op zowel Mercedes als Red Bull, heeft het Italiaanse team wel een belangrijk voordeel: de betrouwbaarheid van de SF-26. “En het kan maanden duren om aanpassingen aan de betrouwbaarheid door te voeren”, legt Hamilton uit.

Ferrari heeft met de zege van Charles Leclerc op Silverstone de tweede overwinning van het seizoen binnen. De zegetocht van de Monegask volgde op de motorupgrades die de Scuderia meenam naar de GP Oostenrijk, één race eerder. Toch is het werk aan de krachtbron voor Ferrari zeker niet gedaan, aangezien de motor van zowel Mercedes als Red Bull nog altijd een voordeel heeft op de lange rechte stukken.

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“Wat de motor betreft, kan de coureur eigenlijk niet zo veel doen”, legde Lewis Hamilton uit aan verschillende media. “Het zijn de jongens in de fabriek die ontdekken welke aanpassingen er nodig zijn om het potentieel van de motor ten volle te benutten. Als coureurs bespreken we elk weekend wat we merken op het gebied van rijgedrag. Van het moment dat we het gaspedaal intrappen tot het schakelen, de overbrengingsverhoudingen en de zaken die aangepast moeten worden. We dringen dus aan op aanpassingen, of wijzen het team er in ieder geval op, zodat ze deze kunnen testen op de simulator en kunnen kijken of we er tijd mee kunnen winnen.”

Belangrijk voordeel voor Ferrari

Aan de andere kant is de betrouwbaarheid van de SF-26 volgens Hamilton wel ‘geweldig’. De bolide maakte meer kilometers in de races dit seizoen dan die van de concurrentie, met Hamilton als enige coureur dit jaar die elke raceronde heeft voltooid. “Soms lijkt het alsof er aan het einde van het rechte stuk te weinig accuvermogen is, omdat je dat ziet in vergelijking met Mercedes en Red Bull, en dan ga je erover praten.”

“Maar je moet begrijpen dat het maanden duurt om ontwerpen te maken en aanpassingen door te voeren om de betrouwbaarheid te waarborgen”, ziet Hamilton de voordelen voor Ferrari. “En het meest verbazingwekkende is dat het team een betrouwbare auto en een betrouwbare motor heeft gebouwd, en dat we nu op die basis verder kunnen bouwen, dankzij de regelwijziging.”

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