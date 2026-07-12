Lewis Hamilton heeft stevige kritiek geuit op de steeds grotere invloed van software en energiebeheer binnen de Formule 1. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen worden coureurs in het huidige tijdperk niet altijd beloond voor pure snelheid, omdat technische systemen een steeds grotere rol spelen bij de prestaties van een auto. Hij herinnert zich de koningsklasse van twee decennia geleden en pleit ervoor terug te keren naar de basis.

In een gesprek met wetenschapper Neil deGrasse Tyson in de StarTalk-podcast legde de Ferrari-coureur uit dat de complexiteit van de huidige reglementen niet alleen voor fans lastig te begrijpen is, maar ook voor de coureurs zelf. “Het is erg moeilijk voor fans om het volledig te snappen, maar ook voor ons coureurs”, aldus Hamilton. “Het ultieme doel is immers om een F1-auto altijd tot het uiterste te drijven; hoe sneller je door een bocht gaat, hoe meer je je tijd kunt verbeteren.”

Hard rijden afgestraft

“Op dit moment, met de huidige reglementen, is de batterijcapaciteit beperkt”, lichtte hij toe. “Dat betekent dat je de accu moet opladen zodra je zonder stroom zit, en veel energie verbruikt zodra de batterij weer is opgeladen.” Volgens Hamilton zorgt dat ervoor dat een agressieve rijstijl niet langer wordt beloond. “We hebben dit jaar afscheid genomen van de MGU-H, omdat die het systeem te complex maakte. Dat betekent wel dat, als je een risico neemt en harder door een bocht gaat, je daarvoor wordt afgestraft omdat je niet genoeg batterij overhoudt.”

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De Ferrari-coureur herinnerde zich een specifiek voorbeeld tijdens de GP van Miami. “Ik verloor drie tienden van een seconde puur omdat de software niet goed werkte”, vertelde hij. “Daar kwam ik pas achter toen ik terugkwam bij mijn ingenieurs. Ik zei: ‘Sorry, ik ben te langzaam’, en zij zeiden: ‘Je bent niet te langzaam, de software werkte niet.’ Dat is echt frustrerend, want vroeger speelde dat probleem niet. We moeten de hoeveelheid software echt inperken.”

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