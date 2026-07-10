De leiding van Ferrari moet vol inzetten op Lewis Hamilton als het dit jaar nog wereldkampioen wil worden. Dat stelt voormalig Ferrari-race-engineer Rob Smedley. Volgens de Brit is het zelfs tijd voor teamorders, ook als dat ten koste gaat van Charles Leclerc.

“Ik denk dat zoiets extreems de enige kans is die Ferrari heeft om dit wereldkampioenschap te winnen”, zegt Smedley in de High Performance Racing Podcast. “Dit is de enige strategie waarmee Lewis Hamilton wereldkampioen kan worden.”

De uitspraken van Smedley komen op een opvallend moment. Hamilton verkeert de laatste weken in uitstekende vorm. De zevenvoudig wereldkampioen won eind juni de Grand Prix van Oostenrijk en finishte afgelopen weekend als derde tijdens zijn thuisrace op Silverstone, nadat hij eerder ook al als tweede eindigde in de sprintrace. Dankzij die resultaten is de Brit opgeklommen naar de derde plaats in het WK met 147 punten, slechts 32 minder dan leider Kimi Antonelli. Leclerc boekte in Groot-Brittannië weliswaar zijn eerste overwinning van het seizoen, maar staat met 108 punten nog altijd 71 punten achter de Mercedes-coureur.

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Smedley vindt dan ook dat Ferrari een duidelijke keuze moet maken in de titelstrijd. “Ik ben het daar honderd procent mee eens”, antwoordt hij op de vraag of Ferrari tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië zelfs van positie had moeten wisselen tussen Hamilton en Leclerc.

‘Gaat tegen logica in’

Normaal gesproken is Smedley geen voorstander van teamorders, maar in de huidige situatie ziet hij geen alternatief. “Ik ga hiermee eigenlijk tegen mijn eigen logica in. Maar als Ferrari Mercedes alleen met de auto probeert te verslaan én Hamilton en Leclerc vrij tegen elkaar laat racen, terwijl er zo’n groot verschil in de WK-stand zit, neemt de kans op de wereldtitel aanzienlijk af.”

Volgens de voormalig race-engineer van Felipe Massa is het daarom tijd om alle kaarten op Hamilton te zetten. “Waarom zou je dat risico nemen? Ik denk dat dit de enige strategie is waarmee Lewis Hamilton wereldkampioen kan worden.”

Ferrari heeft zich dit seizoen vooralsnog afzijdig gehouden van teamorders. Beide coureurs krijgen de ruimte om vrij te racen, maar na de overwinning van Leclerc op Silverstone en de podiumplaats van Hamilton lijkt de Scuderia de aansluiting met Mercedes langzaam te vinden. Mercedes voert na negen races het constructeurskampioenschap aan met 333 punten, tegenover 255 voor Ferrari.

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