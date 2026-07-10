Ferrari heeft met de zege van Charles Leclerc op Silverstone opnieuw laten zien dat het Mercedes in 2026 onder druk kan zetten. Na de dominante seizoensstart van de Silberpfeile, die de eerste zes Grands Prix ongeslagen bleven, lijkt de Scuderia dankzij een omvangrijk upgradepakket langzaam de aansluiting te vinden. Mercedes-teambaas Toto Wolff verwacht dan ook dat Ferrari de rest van het seizoen een serieuze uitdager blijft, al tempert Fred Vasseur de verwachtingen.

Wolff zag Ferrari op Silverstone alle verwachtingen logenstraffen. “We moeten vooral naar onszelf kijken”, reageerde de Oostenrijker. “Ze (Ferrari, red.) zeiden voorafgaand aan het weekend dat ze op dit circuit energie tekort zouden komen, maar daar bleek niets van. Ze waren een sterke concurrent en ik verwacht dat ze dat de rest van het seizoen ook zullen zijn.” Ferrari boekte zijn tweede overwinning in drie races, nadat Lewis Hamilton eerder al de inaugurele GP van Catalonië in Barcelona op zijn naam schreef.

Vasseur bagatelliseert titelstrijd

Ferrari-teambaas Fred Vasseur wil echter niets weten van een titelstrijd. Ondanks de recente successen benadrukt hij dat zijn team nog altijd achter Mercedes staat en vooral constanter moet worden. “Het woord ’titelstrijd’ wil ik vermijden”, reageerde hij na afloop van het raceweekend. “We wanen ons nog lang geen kampioen; we proberen ons stap voor stap te verbeteren. Ik trek nooit conclusies na één of twee races, ongeacht of het resultaat goed of slecht is. Ik focus me er simpelweg op om elke keer beter te worden. Dat geldt niet alleen voor mij, maar voor iedereen in de fabriek.”

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Ook met het oog op de GP van België blijft Vasseur voorzichtig. “Laten we ons concentreren op België”, vervolgde hij, “en daar gewoon een goede race rijden. Ik denk eerlijk gezegd dat Mercedes nog altijd een voorsprong heeft. Als je kijkt naar de zes of zeven sessies die we op Silverstone hebben afgewerkt, liggen zij waarschijnlijk nog steeds voor. Tegelijkertijd hebben wij wel een sterke race gereden. Natuurlijk kun je daarin profiteren van een goede start en een sterke strategie. In een sprintrace draait het bijvoorbeeld veel meer om pure snelheid. Realistisch gezien is Mercedes op dat vlak nog altijd een fractie beter. Het wordt lastig, maar laten we ons vooral richten op België.”

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