De GP van Groot-Brittannië van 1998 staat te boek als een van de meest bizarre races uit de F1-geschiedenis. Terwijl de zwart-witgeblokte vlag al zwaaide, reed Ferrari-coureur Michael Schumacher niet over de baan, maar via de pitstraat naar de overwinning. Een maas in de regelgeving en chaos bij de wedstrijdleiding zorgden voor een controversiële climax. Terug naar Silverstone 1998.

Het kletsnatte Silverstone vormde op 12 juli 1998 het decor voor een intense strijd tussen Michael Schumacher en Mika Häkkinen. De Fin leek in zijn McLaren onbedreigd op weg naar de zege met een riante voorsprong van bijna vijftig seconden. Na een spin van Häkkinen en meerdere safety cars was die marge echter volledig verdampt, waarna Schumacher de leiding overnam. Maar de echte spanning begon pas in de absolute slotfase, toen de stewards zich vastbeten in een incident uit ronde 43.

Schumacher had Alexander Wurz ingehaald onder een gele vlag. Pas tweeënhalve ronde voor het einde besloten de stewards in te grijpen, wat leidde tot totale verwarring aan de Ferrari-pitmuur. Het team kreeg een onduidelijk, handgeschreven briefje in handen gedrukt. Was het een tijdstraf van tien seconden of een stop-and-go-straf? Uiteindelijk dook Schumacher in de allerlaatste ronde de pitstraat in om zijn vermeende straf uit te zitten. Omdat de finishlijn op Silverstone destijds vóór de Ferrari-garage lag, kwam de Duitser feitelijk als eerste over de eindstreep.

Stewards geschorst

De bizarre overwinning kreeg – uiteraard – een staartje. McLaren stapte naar het internationale hof van beroep van de FIA in Parijs. Het protest werd echter afgewezen, omdat de stewards meerdere procedurefouten hadden gemaakt: de straf was te laat opgelegd en bovendien niet volgens de reglementen gecommuniceerd. Schumachers straf verviel daardoor, de overwinning bleef definitief staan en de drie betrokken stewards werden tijdelijk geschorst.

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Door de overwinning van de Duitser slonk de voorsprong van Häkkinen in de WK-stand tot twee punten. De Fin revancheerde zich echter door de daaropvolgende Grands Prix van Oostenrijk en Duitsland te winnen. Richting de seizoensfinale kwamen beide coureurs nog op gelijke hoogte te staan, maar dankzij nog eens twee overwinningen in de laatste Grands Prix van Luxemburg en Japan trok The Flying Finn zijn eerste kampioenschap naar zich toe. Het uiteindelijke verschil met Schumacher bedroeg veertien punten.

De Ferrari F300 van Michael Schumacher in de pitstraat in Silverstone (Getty Images)

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