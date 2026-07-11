Een racehelm van Ayrton Senna heeft tijdens een veiling in Silverstone liefst 500.000 pond opgeleverd – ruim vier keer meer dan de vooraf geschatte waarde. De Braziliaanse F1-legende droeg dit specifieke exemplaar tijdens de Grands Prix van Groot-Brittannië, Duitsland en Hongarije in 1992. Historische helmen worden steeds populairder onder verzamelaars; eerder brak een helm van Gilles Villeneuve de magische grens van één miljoen euro.

De helm, die afkomstig is uit Senna’s periode bij McLaren, werd aangeboden door Budds en moest naar schatting tussen de 80.000 en 120.000 Britse pond opleveren. Het veilinghuis meldde in de beschrijving dat het exemplaar duidelijke gebruikssporen bevatte, waaronder steenslag en andere imperfecties. De koper kreeg bovendien een echtheidscertificaat van McLaren meegeleverd. Uiteindelijk leverde de helm dus een half miljoen pond op, omgerekend bijna zes ton in euro’s.

LEES OOK: Helm van Gilles Villeneuve breekt records, levert miljoenenbedrag op bij veiling

Senna droeg de helm onder meer tijdens de GP van Hongarije in 1992, de race waarin hij een van zijn drie overwinningen van dat seizoen behaalde. Nigel Mansell was dat jaar met Williams op weg was naar zijn eerste wereldtitel, maar Senna wist ondanks de dominantie van de Brit nog zeges te pakken in Monaco, Italië en Hongarije. De Hongaarse overwinning was echter niet genoeg om Mansell van zijn eerste kampioenschap af te houden.

Populaire helmen

Ook andere Senna-items brachten hoge bedragen op tijdens de veiling. Gebruikte Williams-handschoenen en een paar gesigneerde raceschoenen leverden respectievelijk 17.000 en 14.000 pond op. Ondanks de opbrengst van een half miljoen werd het record voor een F1-helm niet verbroken: eerder dit jaar werd de helm die Senna in 1992 droeg tijdens de GP van België geveild voor 720.000 pond. De helm van Gilles Villeneuve uit 1982 verbrak niet veel later het record; die ging voor één miljoen euro onder de hamer.

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.