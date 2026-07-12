Aston Martin neemt voor de GP Hongarije de eerste upgrades mee voor de wispelturige AMR26. Voor Fernando Alonso is dit echter niet genoeg en de Spanjaard hoopt dat het aangekondigde upgradepakket vooral ‘niet de laatste stap’ is vanuit de Britse renstal. “Ik denk dat de fans willen dat we races winnen en meedoen om het kampioenschap”, onthult Alonso alvast zijn verdere ambities.

Aston Martin brengt naar de GP Hongarije het langverwachte eerste upgradepakket aan de AMR26 mee. De renstal worstelt al het hele jaar met problemen – van hevige vibraties aan de bolide tot aan meerdere uitvalbeurten van zowel Alonso als teamgenoot Lance Stroll – en rijdt steevast in de achterhoede van het Formule 1-veld. Het upgradepakket is daarom broodnodig voor de Britse renstal, maar coureur Fernando Alonso voorziet al dat de aangekondigde upgrades niet genoeg zullen zijn.

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“Ik denk dat de fans willen dat we races winnen en meedoen om het kampioenschap,” onthult hij zijn ambities aan de media. “Wat de upgrade dit jaar ook mag zijn en wat we ook kunnen verbeteren, het zal nooit genoeg zijn. We zullen altijd net dat extra pakketje missen. Het moet de fans dus duidelijk zijn dat we dag en nacht werken om de auto te verbeteren.”

Upgrades Hongarije

Voor Alonso is het daarom belangrijk dat de upgrades voor Hongarije een eerste stap zijn, en ‘zeker niet de laatste’. “Voor mij is het dus belangrijk om in Hongarije te merken dat we begrijpen wat de zwakke punten van de auto zijn, en dat we die aanpakken”, vervolgt hij. “Met name wat betreft het aerodynamische pakket dat als eerste wordt geïntroduceerd. Als (de zwakke punten, red.) in Hongarije worden verbeterd en we de auto optimaal kunnen benutten, dan denk ik dat er een heel duidelijk pad en een goed momentum is dat we mee kunnen nemen naar volgend jaar.”

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