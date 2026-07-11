Jenson Button verwacht niet dat Aston Martin met één groot upgradepakket direct de aansluiting met de top van de Formule 1 zal vinden. De wereldkampioen van 2009, tevens ambassadeur van de Britse renstal, benadrukt dat het team bewust heeft gekozen voor een afwijkende ontwikkelingsstrategie, waarbij alle middelen zijn gericht op één omvangrijke update die tijdens de GP van Hongarije wordt geïntroduceerd.

Aston Martin kende een moeizame eerste seizoenshelft en wacht nog altijd op een serieuze stap voorwaarts. Om die reden kijkt stercoureur Fernando Alonso reikhalzend uit naar de aankomende zomerperiode: in Hongarije moeten de verlossende upgrades komen en in Zandvoort volgt een motorupgrade van Honda.

Volgens Button moet het voornaamste doel zijn dat Aston Martin weer kan meestrijden in het middenveld. “Allereerst: competitief racen met andere auto’s op de baan”, noemde hij als belangrijkste doelstelling tijdens een persmoment voor Viagogo. “Je moet niet vergeten dat ze het hele jaar geen upgrades hebben gehad, omdat ze alles in die ene upgrade hebben gestopt.”

Basis voor de toekomst

“Dat is hoe het vroeger ook ging”, herinnerde Button zich. “We hadden niet elke race of om de race kleine upgrades; na een paar races kwam er gewoon een flinke upgrade waarmee we een halve seconde wonnen.” Tegelijkertijd tempert de Brit de verwachtingen. “Ik weet niet wat het ze qua prestaties zal opleveren, maar ik heb vertrouwen in Adrian (Newey, red.). Uiteraard verwacht ik niet dat ze ineens voor podiumplaatsen zullen strijden, maar het is wel een stap in de goede richting, ook met het oog op 2027.”

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“Wanneer je het wilt opnemen tegen teams als McLaren, Mercedes, Ferrari en Red Bull, bestaan er geen snelle oplossingen”, benadrukte Button. “Deze teams zijn de beste van het veld en het is erg moeilijk om vanuit de positie waarin Aston Martin zich bevindt binnen twaalf maanden naar de top te komen.” Toch ziet hij de toekomst met vertrouwen tegemoet, mede dankzij Adrian Newey. “Ik heb altijd al in een van zijn auto’s willen rijden. Het is fenomenaal wat hij met al die verschillende auto’s heeft bereikt. Veel daarvan hebben mij door de jaren heen verslagen. Ik weet dat het een zwaar jaar is geweest voor het team, maar ik geloof echt in de toekomst. Een grote upgrade betekent weliswaar geen overwinningen, maar is wel een stap in de goede richting voor de komende seizoenen.”

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