Adrian Newey kroop op het Goodwood Festival of Speed achter het stuur van zijn laatste creatie voor Red Bull: de unieke RB17-hypercar. De Britse topontwerper, tegenwoordig actief als technicus en interim-teambaas bij Aston Martin, stond jarenlang aan het hoofd van het project. Donderdag voltooide hij zelf de eerste demonstratieruns met de RB17, een exclusieve circuitauto gebaseerd op F1-technologie.

Twee jaar geleden trokken Christian Horner en Newey voor het eerst het doek van de RB17 tijdens het Goodwood Festival of Speed. De hypercar wordt aangedreven door een 4,5-liter Cosworth V10 die meer dan 1200 pk levert. Het is de eerste auto die volledig uit de koker van Red Bull komt, al is de oplage extreem beperkt: er worden slechts vijftig exemplaren gebouwd. Hoewel Newey zijn focus inmiddels heeft verlegd naar Aston Martin en de F1-reglementen van 2026, werd de ontwikkeling van de RB17 binnen Red Bull Advanced Technologies voortgezet. Op Goodwood vergapen de fans zich aan een pre-productiemodel, waarmee ook Isack Hadjar en Yuki Tsunoda nog enkele rondjes zullen afwerken.

Na zijn eerste rit was Newey zichtbaar enthousiast. “Dit is een ongelooflijk speciaal moment”, reageerde hij tegenover de kanalen van Goodwood. “Het is een project waar we heel lang aan hebben gewerkt. Ik denk dat ik mijn allereerste schets van de auto rond Kerstmis 2020 heb gemaakt, begin 2021, dus het is een project met een lange aanloop geweest. Maar iedereen, alle mannen en vrouwen in de fabriek, heeft fantastisch werk verricht om dit mogelijk te maken. Het is echt bijzonder om de auto hier te hebben en hem voor het eerst de hill climb op te rijden.”

Testfase

De RB17 is volgens Newey nog niet volledig uitontwikkeld. Het team moet nog verschillende actieve systemen kalibreren voordat de eerste klanten hun auto ontvangen. “Op dit moment werkt de actieve ophanging nog niet”, legde hij uit. “De ventilatoren koelen alleen; ze genereren nog geen downforce. Sommige andere actieve systemen zijn nog niet gekalibreerd, dus deze runs zijn vooral bedoeld om de auto rijklaar te maken. Hij heeft pas drie weken geleden voor het eerst gereden, dus het is echt belangrijk om alles op orde te krijgen. Dat hij meteen werkt en hier staat, is heel bijzonder.”

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Newey heeft geprobeerd meerdere ontwerpideeën uit zijn succesvolle F1-carrière toe te passen op de RB17. Omdat de auto niet aan dezelfde reglementaire beperkingen is gebonden als een F1-bolide, kon hij bepaalde concepten gebruiken die in de koningsklasse verboden zijn. Terwijl de RB17 in Goodwood zijn publieksdebuut beleeft, werkt Newey bij Aston Martin ondertussen verder aan het omvangrijke upgradepakket voor de AMR26, dat nog vóór de zomerstop in de Formule 1 moet verschijnen.

Is Adrian Newey’s #RedBull RB17 the ultimate track day car?



F1's greatest designer takes it up the hill for a #FOS 2026 scorcher – a carbon-fibre chassis and a 1000PS V10 revving to 15,000rpm, this is some machine!



Have you seen it on display in the Supercar Paddock presented… pic.twitter.com/sCgtX8Tr4F — Goodwood FOS (@fosgoodwood) July 10, 2026

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