Lewis Hamilton verwacht dat Mercedes én McLaren tijdens de GP van België sterk voor de dag zullen komen. De Ferrari-coureur zag tijdens de eerste vrije trainingen op Spa-Francorchamps dat zijn voormalige teams direct een sterke indruk maakten, terwijl Ferrari nog op zoek was naar extra snelheid. Vooral in de snelle bochten moet de Scuderia het afleggen tegen de andere topteams, zo legde Hamilton uit.

Mercedes-coureur Kimi Antonelli noteerde vrijdag de snelste tijd met een 1:45.944, waarmee hij Lando Norris namens McLaren en Max Verstappen bijna een halve seconde voorbleef. Hamilton zelf eindigde als snelste Ferrari-coureur op de zevende plaats, op ruim zeven tienden van de Mercedes. Vooral de prestaties van Mercedes vielen hem op in de Ardennen. “Mercedes is altijd het te kloppen team; dat zijn ze al het hele jaar”, meende Hamilton. “Op een circuit met zulke lange rechte stukken is dat ook te verwachten. Ik denk dat ze heel sterk zullen zijn.”

“McLaren ziet er ook goed uit”, merkte hij op. “Ze lijken erg sterk te zijn in de bochten, zowel op gemiddelde als hoge snelheid.” Volgens Hamilton ligt het grootste probleem voor Ferrari momenteel in de tweede sector van Spa-Francorchamps, waar de snelle bochten veel invloed hebben op de rondetijd. Hoewel de auto volgens hem goed aanvoelt, mist Ferrari nog de nodige prestaties ten opzichte van de concurrentie.

Downforce of topsnelheid

“Ik denk dat VT1 iets sterker oogde dan we hadden verwacht, en in VT2 deed iedereen er weer een stap bovenop”, analyseerde hij. “Die resultaten waren waarschijnlijk realistischer. De auto voelt over het algemeen goed aan, maar we komen iets tekort in de middelste sector, dus we proberen uit te zoeken waarom.” Hamilton denkt dat Ferrari vooral moet zoeken naar de juiste balans tussen neerwaartse druk en topsnelheid. “We zouden voor een afstelling met meer downforce kunnen kiezen, maar dan mis je snelheid op de rechte stukken. Dus we gaan vanavond diep de bochten induiken om te kijken hoe we die middelste sector kunnen verbeteren – hopelijk zonder topsnelheid te verliezen.”

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Ferrari-teambaas Fred Vasseur waarschuwde dat de verhoudingen tijdens de vrije trainingen niet direct een betrouwbaar beeld geven van de kwalificatie. De Fransman benadrukte dat teams tijdens de vrijdagse sessies met verschillende afstellingen en brandstofniveaus werken. “Als je kijkt naar de afgelopen drie of vier vrijdagen, zijn die niet altijd representatief geweest voor de kwalificatie”, aldus de Fransman. “We zullen zien wat morgenmiddag brengt.”

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