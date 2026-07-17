De door sommigen gehoopte regen viel vrijdagmiddag niet tijdens de tweede vrije training, maar deren deed dat Kimi Antonelli als snelste coureur allerminst. Max Verstappen, in de eerste sessie nog de rapste, sloot de training af als nummer drie. Het biedt perspectief voor de zaterdag.

Van tijd tot tijd regent het vrijdag overdag op het circuit van Spa-Francorchamps. Maar steeds als de Formule 1-coureurs in hun bolides stappen, blijkt het weer droog. Zo ook bij de start van de tweede vrije training. Dat er in de beginfase toch wat opwinding is, komt vooral door een slippertje van Lewis Hamilton in de chicane en even later door een rode vlag als gevolg van grind op de baan.

Verstappen is op dat moment niet tevreden over hoe de RB22 schakelt, maar hij rijdt tenminste nog. Dat geldt tot dan toe niet voor Oscar Piastri na de hydraulische problemen in de eerste vrije training. De Australiër stapt later alsnog in en kan dus ook meters gaan maken nadat de sessie wordt herstart. Kimi Antonelli is op dat moment de snelste, voor Isack Hadjar en diens Red Bull-teamgenoot Verstappen.

Crash Gasly

Antonelli toont vervolgens waarom de uitslag van de eerste sessie weinig tot niets zegt. De Italiaanse WK-leider is namelijk op zachte banden enorm rap en leidt halverwege de training met bijna een halve seconde voorsprong op Verstappen. In het laatste deel van de sessie komt Lando Norris nog tot op tweetienden, maar daarna is het tijd voor de long runs. Verstappen maakte daarin een goede indruk, net als Antonelli.

De sessie komt tot een abrupt einde nadat Pierre Gasly schade rijdt met de Alpine; hij veroorzaakt daardoor een rode vlag. Enkel de proefstarts resteren, net als de conclusie dat Antonelli ook in Spa dit weekend de te kloppen man zal zijn.

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