Isack Hadjar legt uit waarom alleen Max Verstappen tweemaal crashte door problemen met de achtervleugel van de RB22. De Frans-Algerijnse coureur reed in Oostenrijk en Groot-Brittannië met dezelfde ‘Macarana’-vleugel op zijn bolide, maar onderging niet hetzelfde lot als zijn teamgenoot. Volgens Hadjar kwam het aan op geluk: ‘Het had ons net zo goed allebei vier keer kunnen overkomen’.

Tweemaal op rij verloor Max Verstappen tijdens een raceweekend de controle over zijn RB22 en eindigde hij een sessie in het grind. Tweemaal kwam dit door problemen met de achtervleugel, waardoor hij de grip verloor. Verstappens teamgenoot Isack Hadjar reed met dezelfde vleugel, maar crashte niet. De Frans-Algerijnse coureur geeft zijn eigen verklaring voor hoe dit kon.

‘Behoorlijk veel geluk gehad’

“Ik denk dat ik twee raceweekenden op rij behoorlijk veel geluk heb gehad”, zegt hij op Spa-Francorchamps over de willekeur van het probleem. “Het had ook geen van ons kunnen overkomen, maar het had ons ook allebei vier keer kunnen gebeuren. Eerlijk gezegd is zijn probleem net zo goed mijn probleem, en we moeten het oplossen.” Red Bull heeft voor de GP België de ‘Macarena’-vleugel van de RB22 van beide coureurs verwijderd.

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Hadjar ziet echter niet alleen maar problemen bij Red Bull; volgens de coureur heeft zijn team ook goede stappen gezet. “Ik denk dat we het op motorisch vlak zeker goed hebben gedaan”, legt hij uit. “In Silverstone waren we iets minder competitief, maar over het algemeen nog redelijk. Voor mij gaat het vooral om het beter begrijpen van dit nieuwe pakket. Wat ik ook al zei in Oostenrijk: daar waren we competitief, maar ik voelde me niet goed in de auto.”

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