Max Verstappen kijkt tevreden terug op de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van België. “Het was een goede dag”, aldus de coureur van Red Bull.

Verstappen verraste met de snelste tijd in de eerste vrije training en zat er later in de tweede sessie met een derde tijd (en goede long run) ook goed bij. “Het ging best goed”, laat hij weten via Verstappen.com. “We hadden geen grote problemen en de balans was er meteen. We hadden de auto goed afgesteld en waren vooral aan het finetunen. Sommige dingen werkten goed, sommige niet, maar over het algemeen werkte de auto prima en met het pakket dat we hebben, was het een goede dag.”

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Toch rekent de viervoudig wereldkampioen zich nog niet rijk met betrekking tot de rest van het weekend. “We focussen ons op onszelf. Ik weet niet hoeveel er in zit vergeleken met de anderen. Ik denk dat je pas in de derde vrije training de echte gaten zult zien, maar dat is niets schokkends en het is zoals verwacht. Hopelijk kunnen we het gat verkleinen richting de kwalificatie.”

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