De Dutch GP is gestart! Max Verstappen pakte meteen de tweede positie in het veld over van Lando Norris, terwijl polesitter Oscar Piastri de leiding in handen hield. Bekijk hier de beelden van de start nog een keertje terug.

De Grand Prix op Zandvoort is officieel begonnen! Max Verstappen kon gelijk in de eerste meters voorbij aan Lando Norris komen, hoewel de Brit niet zomaar zijn tweede positie afstond. Oscar Piastri hield ondertussen de leiding in de race stevig in handen. Heel even werd het ook nog spannend voor de duizenden aanwezige Verstappen-fans. De Nederlander dreigde in de openingsronde ook nog heel even de grindbak in te gaan, maar kon zijn RB21 alsnog op het asfalt houden.

Bekijk de beelden hier:

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.