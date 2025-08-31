Ook Charles Leclerc ligt uit de Dutch GP! Kort na zijn pitstop komt de Monegask in aanraking met rookie Kimi Antonelli. De jonge Italiaan waagt een aanval in de Hugenholtzbocht, maar raakt de achterkant van de Ferrari. Het gevolg: een afgeschoten band en een voortijdig einde van Leclercs race. Bekijk hieronder de beelden van het incident in Zandvoort.

BEKIJK OOK: VIDEO: Hamilton maakt flinke klapper, einde Dutch GP voor de Ferrari-coureur

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Vanaf donderdag in de winkel, maar nu al online te bestellen! (met gratis bezorging in heel Nederland)