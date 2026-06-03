Charles Leclerc heeft zijn contract bij Ferrari opnieuw verlengd. Dat maakte de Scuderia woensdag officieel bekend. Enkele dagen voor zijn thuisrace zweert de 28-jarige Monegask opnieuw trouw aan de Italiaanse renstal, waar hij al sinds 2019 actief is. Binnenkort wordt Leclerc de Ferrari-coureur met de meeste races in het rood achter zijn naam en daar komen de komende jaren nog de nodige Grands Prix bij; de nieuwe verbintenis betreft een meerjarige overeenkomst.

De contractverlenging komt niet als een verrassing. Leclerc staat al jaren te boek als Ferrari’s Golden Boy, de coureur die het team de langverwachte wereldtitel moet bezorgen. In 2016 werd hij opgenomen in de Ferrari Driver Academy, waarna hij in 2018 doorstroomde naar de Formule 1. In zijn debuutjaar verdiende hij zijn strepen bij Sauber, voordat hij in 2019 het Ferrari-stoeltje van Kimi Räikkönen overnam. Sindsdien heeft Ferrari zijn contract meermaals verlengd en ook de komende jaren blijft hij verbonden aan de Scuderia. Hoe lang de nieuwe overeenkomst precies loopt, is niet bekendgemaakt. Met 155 races is Leclerc nu al de coureur met de op één na meeste races voor Ferrari. Michael Schumacher is recordhouder met 180 races.

In de voorbije jaren heeft Leclerc zich ontwikkeld tot een van de snelste coureurs van zijn generatie. Vooral op zaterdag blinkt hij regelmatig uit; met 27 polepositions behoort hij inmiddels tot de absolute specialisten over één ronde. Ook in races wordt hij geroemd om zijn volwassen rijstijl, wat door de jaren heen fraaie duels heeft opgeleverd met onder anderen generatiegenoot Max Verstappen. In totaal won hij acht Grands Prix, maar een wereldtitel ontbreekt vooralsnog op zijn palmares. In 2022 kwam hij het dichtst in de buurt, toen Ferrari onder de nieuwe groundeffect-reglementen een competitieve auto afleverde en hij als tweede eindigde in het kampioenschap.

Kinderdroom

“Toen ik bij Ferrari begon, was ik een kind dat zijn droom leefde”, reageerde Leclerc op zijn contractverlenging. “Die droom leeft nog steeds en ik ben trots dat ik die samen met het team kan blijven najagen. Voor mij is Ferrari altijd veel meer geweest dan zomaar een team. Na al die jaren voelt het als een tweede familie. We hebben samen geweldige momenten meegemaakt, maar ook moeilijke periodes doorstaan. Ik geloof meer dan ooit in dit team en ben dankbaar dat we samen kunnen blijven werken aan ons gezamenlijke doel: de wereldtitel terugbrengen naar Maranello.”

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Ook voor Frédéric Vasseur voelde het verlengen van het contract als een logische stap. Volgens de teambaas is Leclerc in de loop der jaren uitgegroeid tot een onmisbare schakel binnen het team. “Charles maakt al jarenlang deel uit van de Ferrari-familie en deze verlenging voelt voor ons heel natuurlijk”, aldus Vasseur. “We hebben hem zien uitgroeien tot een van de sterkste coureurs in de Formule 1, maar ook tot iemand die volledig is vergroeid met het team en alles waar Ferrari voor staat.”

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