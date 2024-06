Max Verstappen is aan een ongelooflijk succesvolle periode bezig in de Formule 1. Vele records zijn inmiddels gesneuveld en daar is na de afgelopen Grand Prix in Canada weer eentje aan toegevoegd. Dit keer een record dat nog in handen was van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher.

Er is namelijk geen coureur in de historie van de Formule 1 geweest die drie of meer races op rij heeft gewonnen op acht verschillende locaties. Verstappen voert nu sinds Canada deze lijst aan en overtreft hiermee Michael Schumacher, die dit op zeven verschillende circuits voor elkaar heeft gekregen. Deze lijst kan dit jaar nog groeien wanneer de Red Bull-coureur in Spanje, Hongarije en Monza wint.

Het aantal records dat Verstappen in handen heeft, begint inmiddels duizelingwekkend te worden. Zo heeft hij onder andere het record van de meeste overwinningen in een seizoen, het hoogte percentage overwinningen in een seizoen, de langste reeks opeenvolgende overwinningen, de meeste podia in een seizoen, de meeste inhaalacties in een seizoen en is hij de jongste F1-coureur die een race heeft gewonnen.

Dit zijn de circuits waar Verstappen drie races op rij heeft gewonnen. © Sport360