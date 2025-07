Charles Leclerc is de snelste tijdens de laatste vrije training voorafgaand aan de kwalificatie op Silverstone! Oscar Piastri en Max Verstappen maken de top-drie compleet. Gabriel Bortoleto zorgde in de laatste minuten van de training voor een rode vlag, waardoor VT3 eerder ten einde kwam. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de derde vrije training tijdens de GP van Groot-Brittannië 2025.

