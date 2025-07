Na Lewis Hamilton (VT1) en Lando Norris (VT2) heeft Charles Leclerc zaterdag op het circuit van Silverstone de snelste tijd genoteerd in de afsluitende training (VT3). Max Verstappen komt na een moeizame vrijdag goed voor de dag en komt vlak achter Leclerc en Oscar Piastri uit op de derde tijd. Later vandaag (om 16.00 uur Nederlandse tijd) is de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Onder een massief wolkendek en bij een temperatuur van 19 graden begint zaterdag de derde vrije training met enige vertraging, omdat de marshals eerst nog wat grind van de baan moeten vegen na de voorafgaande Formule 3-race. Het blijft lang rustig op de baan. In het eerste kwartier maken slechts vier coureurs hun opwachting, met Hamilton namens Ferrari als snelste in 1.27,351.

Halverwege het laatste trainingsuurtje voor de kwalificatie van later vandaag leidt Hamiltons teamgenoot Leclerc de dans met 1.25,922, op ruim twee tienden gevolgd door Max Verstappen. Vrijdag worstelde de viervoudig wereldkampioen van Red Bull nog nadrukkelijk met de balans van zijn auto en – net als veel anderen – de wispelturige wind op de open vlakte die Silverstone is, maar zaterdag zien de zaken er een stuk beter uit.

Verstappen snel in eerste sector

Even later rijdt Verstappen de snelste tijd in de eerste sector, voordat hij zijn snelle lap voortijdig moet beëindigen door een tragere Alpine die in de weg rijdt. Enkele minuten later heeft hij wel vrij baan en komt hij wederom na een sterke eerste sector uit op 1.25,585, goed voor de tweede tijd op dat moment, vlak achter McLaren-coureur Oscar Piastri (1.25,566). In het restant van de sessie worden beiden nog voorbij gestoken door Leclerc (1.25,498). De onderlinge verschillen zijn echter zeer marginaal.

In de slotfase begint het nog een beetje te druppelen, maar de lichte regenval heeft verder weinig effect op de auto’s en het verloop van VT3. Noemenswaardige incidenten doen zich lange tijd niet voor, afgezien van een spin van Lance Stroll die bijna de pitlane inglijdt. De sessie wordt op het laatst nog wel tweemaal stilgelegd met een rode vlag. Eerst vanwege wat bodywork van Oliver Bearmans Haas-bolide op het asfalt, later vanwege een stevige crash van Stake/Sauber-coureur Gabriel Bortoleto. Het uitstapje van de Braziliaan betekent meteen het einde van de sessie. Bortoleto zelf is ongedeerd.

De kwalificatie voor de GP van Groot-Brittannië begint zatererdag om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslagen

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.