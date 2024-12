Oud-coureur Jan Lammers, tegenwoordig sportief directeur van de Dutch GP op Zandvoort, kijkt trots terug op de laatste edities van het Nederlandse racefestijn. Woensdag werd bekend dat de Formule 1 in 2026 nog één keer naar Zandvoort komt; daarna verdwijnt de badplaats van de kalender. Lammers reflecteert op een ‘ongekende prestatie’.

“We hebben samen een ongekende prestatie geleverd,” reageerde Jan Lammers tegenover NU.nl. “Velen twijfelden aan het mogelijk maken van dit evenement, maar vrijwel alle coureurs zijn fan van het circuit en prijzen de sfeer. Voor de fans uit binnen- en buitenland hebben we een unieke ervaring gecreëerd op een van de mooiste en meest uitdagende locaties.” De organisatie achter de GP op Zandvoort kreeg vorig jaar nog de titel ‘beste en meest duurzame promotor in de Formule 1’. Met name het duurzame trein- en fietsverkeer verbaasde de buitenlandse kijkers.

‘Grootste sportevenement in de Nederlands geschiedenis’

Jan Lammers was medeverantwoordelijk voor de rentree van Zandvoort op de Formule 1-kalender. Met de groeiende populariteit van de sport keerde de koningsklasse in 2021 – na zesendertig jaar afwezigheid – terug naar Nederland. “De Dutch Grand Prix heeft zich in de tussentijd gepositioneerd als een van de grootste sportevenementen in de geschiedenis van Nederland, op gelijke hoogte met iconische races in steden zoals Monaco, Las Vegas en Melbourne,” verklaarde Lammers.

Alvorens we definitief afscheid moeten nemen van de GP op Zandvoort, kunnen we nog genieten van edities in 2025 én 2026. Bovendien zal er in 2026 ook een sprintrace worden gereden op het Nederlandse asfalt. “We richten ons nu volledig op de aankomende editie en kijken alvast uit naar de toevoeging van de sprint,” besloot Lammers. “De vraag naar toegangskaarten is weer groot en de interesse van de zakelijke markt is, net als voorgaande jaren, heel goed.”

