Na 2026 komt de Formule 1 niet langer naar Nederland. De organisatie van de Dutch GP op Zandvoort bevestigde woensdag dat er geen nieuwe overeenkomst is bereikt met de FOM. Directeur Robert van Overdijk wijst naar het gebrek aan financiering vanuit de Nederlandse staat, maar ook naar het tijdelijke succes van Max Verstappen. De organisatie wil niet afhankelijk zijn van één coureur.

“Er lagen diverse opties op tafel om door te gaan,” bevestigde Van Overdijk tegenover de NOS. “We konden rouleren met andere circuits, er waren ook mogelijkheden om jaarlijks door te gaan. We hebben heel veel afwegingen gemaakt, en dit is de uitkomst. Uiteindelijk is het ónze keuze. Misschien is de top van de Formule 1 verrast, maar ze respecteren en snappen ons zeker. Ze weten hoe wij moeten werken.”

Daarmee zinspeelde Van Overdijk op het feit dat de Dutch GP op Zandvoort geen steun krijgt van de Nederlandse staat. Waar andere Grands Prix veelal gesteund worden door lokale overheden, wordt de race op Zandvoort privaat gefinancierd. Daarmee is het evenement des te meer afhankelijk van volle tribunes met enthousiaste fans. “Drie dagen op rij een uitverkocht huis is voor ons noodzakelijk om rendabel te draaien,” legde Van Overdijk uit. “Dat lijntje is dun. Een eenmalige dip is niet zo erg, maar we kunnen het ons niet permitteren structureel minder bezoekers te trekken.”

Max Verstappen-factor

De hoeveelheid bezoekers wordt natuurlijk beïnvloed door Max Verstappen. In Nederland zijn er nu eenmaal veel Formule 1-fans die op het succes van de Nederlandse coureur afkomen. “Max (Verstappen, red.) heeft inmiddels vier wereldtitels,” benadrukte Van Overdijk. “Hij heeft bovendien al drie keer gewonnen op Zandvoort. Het past ons om te stoppen op het hoogtepunt. We gaan niet wachten tot het animo terugloopt en dan de stekker eruit trekken.”

Om die reden wilde Van Overdijk ook niet wachten op het einde van het contract van Max Verstappen. “Dan zouden we onszelf volledig afhankelijk gaan maken van wat Max gaat doen,” legde hij uit. “Het kan ook anders lopen. Misschien rijdt hij in 2026 wel bij een ander team. Dan wordt het helemaal een bijzondere sloteditie,” besloot hij. Het is nog maar de vraag of Verstappen zijn contract bij Red Bull gaat uitdienen. De 27-jarige coureur heeft een overeenkomst tot en met 2028, maar werd dit jaar al veel gelinkt aan een transfer. Bovendien bevestigde hij meermaals dat hij steeds vaker nadenkt over zijn pensioen.

