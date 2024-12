“Het is succesvol, het zit vol, en het is nota bene het grootste Oranjefeest dat er is.” Tom Coronel begrijpt, net als veel andere Nederlanders, niet waarom de Dutch GP ermee moet stoppen. Woensdagochtend maakte de organisatie bekend dat de Formule 1 na 2026 niet meer naar Zandvoort komt. Coronel heeft begrip voor deze keuze, maar is er tegelijkertijd van overtuigd dat een race op eigen bodem altijd haalbaar moet zijn.

“Ik ben er wel van geschrokken,” reageerde Tom Coronel woensdag tegenover FORMULE1.NL. “Hier moet ik echt even over nadenken – het is natuurlijk maar de vraag wat de gevolgen gaan zijn voor Zandvoort en de organisatie daaromheen. Ik vind het echt raar; het klopt gewoon niet. Het is succesvol, het zit vol, en het is nota bene het grootste Oranjefeest dat er is.”

LEES OOK: NIEUWS: Dutch GP Zandvoort verdwijnt na 2026 toch van F1-kalender

Dutch GP-directeur Robert van Overdijk bevestigde dat er meerdere opties op tafel lagen voor het evenement. “We konden rouleren met andere circuits, er waren ook mogelijkheden om jaarlijks door te gaan,” zei hij tegen de NOS. “We hebben heel veel afwegingen gemaakt en dit is de uitkomst.” Na de editie van 2026 komt er definitief een einde aan het Nederlandse feestje. “Natuurlijk gaat het weer om geld, maar ik blijf het apart vinden,” aldus Coronel, die benadrukt dat het evenement privaat werd gefinancierd. “Zelf dacht ik dat het allemaal in kannen en kruiken was. Het is enorm succesvol, maar financieel is het dan toch minder lucratief. Dat krijg je als de staat niet meewerkt.”

‘We slaan allemaal een beetje door’

“Het blijft enorm knap dat het de organisatie de afgelopen jaren wel gelukt is,” vervolgde Coronel. “Nog voor de eerste editie was ik een van de weinigen die vertrouwen had in een GP op Zandvoort. ‘Als je in Hongarije een race kunt organiseren, moet dat in Nederland ook kunnen,’ dacht ik toen. En als je dan ziet hoe goed het de afgelopen jaren geregeld was, heeft de organisatie feitelijk iedereen de mond gesnoerd. Alles klopte gewoon, behalve dat de Nederlandse staat niet bij het project betrokken kon worden. Enfin, uiteindelijk mag je helemaal niets in Nederland – we slaan allemaal een beetje door.”

LEES OOK: Domenicali bedankt ‘spectaculaire’ Dutch GP: ‘Zandvoort heeft de lat hoger gelegd’

Eerder lag er al een principeakkoord met de Formule 1 om te gaan rouleren met drie andere races op de kalender, te weten Spa-Francorchamps, Barcelona en Imola. De voorwaarden bleken bij nader inzien echter niet interessant genoeg. “Eigenlijk wil niemand rouleren; je wil een Grand Prix gewoon aan je eigen land kunnen binden,” legde Coronel uit. “Natuurlijk is de Max Verstappen-factor heel erg belangrijk voor een Nederlandse GP. Daarom denk ik juist dat rouleren met andere races een goede oplossing was geweest. De Formule 1 blijft immers heel erg populair.”

“Ik heb heel veel respect voor de mensen die de Dutch GP de afgelopen jaren zo groots en succesvol hebben gemaakt,” besloot Tom Coronel. “Maar ik begrijp ook dat, als het niet rendabel is, je de verliezen niet kunt blijven delen. Wat ik alleen niet snap, is dat er nergens anders geld vandaan kan komen. Er kunnen overal ter wereld Grands Prix georganiseerd worden; waarom dan niet op Zandvoort?”

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!