Het team van Red Bull maakte woensdagochtend bekend dat Christian Horner per direct is ontslagen. De teambaas stond twintig jaar lang aan het roer in Milton Keynes, maar werd na een reeks teleurstellende resultaten in de afgelopen races op straat gezet. Coureur en analist Tom Coronel verbaast zich over het feit dat Horner juist nu de laan uit is gestuurd. Een ontslag midden in het seizoen duidt volgens hem op interne paniek.

“Ik sta ervan te kijken, vooral omdat hij (Horner, red.) midden in het seizoen is ontslagen”, reageerde Tom Coronel tegenover Formule1.nl. “Er moet iets zijn gebeurd waardoor er lichte paniek is ontstaan. Natuurlijk, als je kijkt naar Yuki Tsunoda, zie je dat Red Bull niet meekomt. Maar de afgelopen vier jaar hebben ze gewoon kampioenschappen gewonnen. Afgelopen weekend stonden ze nota bene nog op poleposition. Er moet in de tussentijd dus iets zijn gebeurd.”

2026

Volgens Coronel heeft het vertrek van Horner mogelijk te maken met de ontwikkeling van de auto voor 2026. “Negentig procent van wat er nu in de Red Bull-fabriek gebeurt, draait om volgend jaar”, legde hij uit. “Dus het feit dat hij nu weggaat, betekent dat ze als team aan iets begonnen zijn wat ze niet kunnen afmaken. Dat zegt mij dat er iets niet goed gaat. Er moet brand zijn ontstaan.” Over de nalatenschap van Christian Horner kan Coronel naar eigen zeggen ‘niet negatief’ zijn. “Een blikjesfabrikant die acht keer wereldkampioen wordt – dat is ongehoord”, vervolgde hij. “En Christian Horner stond daar aan het roer.”

De vraag is of het vertrek van de 51-jarige Brit ook invloed heeft op de prestaties van Verstappen. “Een teambaas moet vooral zorgen dat de organisatie goed loopt, dus mijn gevoel zegt dat Verstappen zich hierdoor niet laat beïnvloeden”, besloot Coronel. “Hij is gewoon gefocust op races winnen en ziet dit waarschijnlijk als nog meer ruis.” Heeft dit gevolgen voor een eventuele transfer? “Dat weet alleen Verstappen.”

