Jos Verstappen stelt dat Gianpiero Lambiase Red Bull verlaat, omdat ze die bij McLaren “heel veel geld bieden.” Dat laat de vader van Max Verstappen weten in reactie op een X-bericht van Formule1.nl.

De reactie volgt op eerdere opmerkingen van Mclaren-teambaas Andrea Stella over de transfer van Lambiase van Red Bull naar de concurrent uit Woking. Waar de teambaas het heeft over talent, stelt Jos Verstappen onder de post dat er een financiële reden is waarom Lambiase het team van Max Verstappen inruilt voor McLaren.

Tekst gaat verder onder de post met reactie Jos Verstappen:

McLaren zal Lambiase in 2028 verwelkomen. Hij wordt dan Chief Racing Offcer bij de Britse renstal. In die functie zal hij nauw samenwerken met Stella. De teambaas van McLaren ziet Lambiase naar eigen zeggen als een belangrijke versterking. Volgens hem onderstreept het hoe geloofwaardig McLaren is geworden, wat met name ’terug te zien is in de resultaten die zijn geboekt dankzij het harde werk van het team’. Stella: “De komst van Gianpiero is de klassieke kers op de taart die nu alle juiste ingrediënten bevat.”

