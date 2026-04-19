Oud-Red Bull-coureur David Coulthard voorspelt een dilemma voor zijn oude werkgever de komende jaren. Vorig week werd bekend dat Gianpiero Lambiase, de vaste race-engineer van Max Verstappen, na 2027 overstapt naar McLaren. Volgens ervaringsdeskundige Coulthard komt er daardoor volgend seizoen een moment waarop Lambiase niet meer betrokken wordt bij de ontwikkeling voor ‘2027 en daarna’: ‘Dat wordt een lastige situatie’.

Al tien jaar werken Max Verstappen en race-engineer Gianpiero Lambiase samen bij Red Bull, maar daar komt na 2027 een eind aan. De Britse ingenieur met Italiaanse roots verruilt de Oostenrijkse renstal dan voor McLaren. Niet alleen betekent dat voor Verstappen dat hij dan met een nieuwe race-engineer aan de slag moet, maar ook dat Red Bull, volgens oud-coureur David Coulthard, in een ‘lastige situatie’ terechtkomt.

“’GP’ (Lambiase, red.) heeft nog steeds een contract bij Red Bull. We verwachten dat hij dat contract zal uitdienen,” vertelt Coulthard in de Up To Speed-podcast. De oud-Formule 1-coureur reed zelf tussen 2005 en 2008 ook voor Red Bull. “Maar een van de lastige punten voor Red Bull is natuurlijk dat hij aan het eind van 2027 niet zomaar met een laptop vol gegevens de fabriek uit kan lopen, maar wat er in je hoofd zit, mag je wel meenemen.”

Dilemma voor Red Bull

Coulthard voorspelt daarom dat Red Bull in 2027 voor een dilemma komt te staan. “Er komt dus een moment waarop ze zullen willen zeggen: ‘Luister, je kunt niet echt aan deze auto werken, of je mag zeker niet betrokken zijn bij de discussies over ontwikkelingen voor 2027 en daarna.’ Dat wordt dus een lastige situatie.”

De Schot spreekt uit ervaring. Eind 1995 verliet hij als coureur Williams voor McLaren. “Ik had al getekend bij McLaren, en je gaat nog steeds op een normale manier het raceweekend door. Maar ik mocht bepaalde delen van de fabriek niet meer in toen ik bij Williams kwam, wat begrijpelijk is, omdat ik naar een ander team overstap. Dus dat begint de relatie te ondermijnen en maakt het een beetje een compromis.”

Voordeel voor McLaren?

Volgens Coulthard hoopt McLaren dan dat Red Bull besluit om Lambiase eerder te laten gaan. “Dus wat McLaren, daar ben ik zeker van, zou hopen, is dat Red Bull GP vroegtijdig uit zijn contract zou ontslaan, de verplichting om zijn salaris te betalen zou opheffen en hem zou toestaan om vroegtijdig bij McLaren aan de slag te gaan”, aldus de Schotse oud-F1-coureur. “Maar aan de andere kant, waarom zouden ze iets willen doen dat je concurrenten een voordeel oplevert?”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.